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В Тихом океане произошло сильное землетрясение

Новости » Происшествия     22.01.2020 - 10:23
В Тихом океане произошло сильное землетрясение
Иллюстративное фото (statik4.msc-csem.org)

Толчки ощущались в Ракираки, Тавуа и Ба

Вблизи побережья островов Фиджи в юго-западной части Тихого океана произошло землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на fijivillage.com.

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 10 км. Толчки ощущались в Ракираки, Тавуа и Ба. Информации о пострадавших или повреждениях не поступало.

"Сегодня в 00.57 (по местному времени, - ред.) произошло землетрясение магнитудой 5,4 в 187 км к северо-западу от Сувы", - говорится в сообщении.

Также объявлялось предупреждение об угрозе цунами.

До этого произошло землетрясение в Индонезии. Его сила составила 6,2. Эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго-западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра). Очаг залегал на глубине 30 км.

Напомним, в индонезийской провинции Южная Суматра полностью ушли под воду два необитаемых острова из-за глобального потепления. Остров Бетет были частью национального парка Бербак-Сембіланг.

Также есть вероятность исчезновения еще четыре острова, входящие в состав этой провинции. В частности, остров Бурунг уже находится на нулевой отметке. Острова Калонг и Салах Нама - примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат - около 3 м над водой.

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Новости Украины землетрясениеФиджи
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