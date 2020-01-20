В Индонезии произошло новое мощное землетрясение

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Предупреждения о цунами не поступало

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Orissa Post.

Отмечается, что предупреждение о цунами не поступало.

"Землетрясение силой 6,6 балла по шкале Рихтера произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси", - говорится в сообщении.

Землетрясение произошло в 23:58 в воскресенье с эпицентром в 64 км на северо-запад от района Болаанг Монгондоу Селатан.

Напомним, до этого землетрясение в Индонезии произошло 7 января. Его сила составила 6,2. Эпицентр землетрясения располагался в 315 км к юго-западу от города Медан (административного центра провинции Северная Суматра). Очаг залегал на глубине 30 км.

Кроме того, сообщалось, что в индонезийской провинции Южная Суматра полностью ушли под воду два необитаемых острова из-за глобального потепления. Эти острова были необитаемыми. Остров Бетет были частью национального парка Бербак-Сембіланг.

Также есть вероятность исчезновения еще четыре острова, входящие в состав этой провинции. В частности, остров Бурунг уже находится на нулевой отметке. Острова Калонг и Салах Нама - примерно на уровне двух метров над поверхностью воды, остров Крамат - около 3 м над водой.