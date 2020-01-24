На Закарпатті стався землетрус

Головний центр спеціального контролю зафіксував у Закарпатській області землетрус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ГЦСК.

Повідомляється, що поштовхи були зафіксовані 23 січня в 23:03 в районі міста Виноградів, Закарпатська область, с магнітудою за шкалою Ріхтера 3,0. Джерело землетрусу знаходився на глибині в 3 км.

Інформації про жертви і постраждалих немає.

Нагадаємо, на початку грудня у Львівській області в селі Станіславчик відбулося землетрус магнітудою 2 бали. Землетрус було непомітно і з населених пунктів інформація не надходила. Тоді в результаті землетрусу ніхто не постраждав.

Також повідомлялося, що днями поблизу узбережжя островів Фіджі в південно-західній частині Тихого океану стався землетрус магнітудою 5,4. Землетрус стався на глибині 10 км. Поштовхи відчувалися в Ракираки, Тавуа і Ба. Інформації про постраждалих або пошкодження не надходило. Також оголошувалося попередження про загрозу цунамі.

Крім цього 20 січня сильний землетрус стався в Індонезії. Землетрус силою 6,6 бала за шкалою Ріхтера стався в індонезійської провінції Північний Сулавесі. Відзначається, що попередження про цунамі не надходило.