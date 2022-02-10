На Закарпатье сошли две лавины на трассу Мукачево - Львов. Дорогу уже расчистили

В Закарпатской области две лавины сошли на трассу Мукачево - Львов. Движение было временно перекрыто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог Закарпатской области.
Сообщается, что в Раховском районе сошли две снежные лавины на автодорогу Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов (153 км, с. Деловое)
"Движение было временно перекрыто. Дорожники расчистили автодорогу…Объем одной лавины примерно 50 кубических метров, другой - 360. Просим водителей быть внимательными", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Карпатах объявили третий уровень опасности, спасатели предупредили, что возможны оползни снега на дороги.
До этого в конце января на трассу Мукачево - Рогатин в Закарпатье сошли лавины, которые загородили часть дороги.