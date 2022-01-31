В Закарпатье на дорогу сошли две лавины

Ночью, 31 января, на трассу Мукачево-Рогатин в Закарпатье сошли лавины, которые загородили часть дороги. Снег уже убрали снегоуборочные машины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

"Ночью 31 января в Закарпатской области на трассе Мукачево-Рогатин вблизи Рахова и с. Деловое произошло схождение двух незначительных локальных снежных лавин на часть проезжей дороги (40 и 60 м3)", - говорится в сообщении.

По данным спасательной службы, обошлось без негативных последствий, а снег оперативно убрали с дороги.

На утро понедельника, по информации Укравтодора, проезд на дорогах общего пользования обеспечен во всех регионах, в том числе на горных перевалах.