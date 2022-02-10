На Закарпатті зійшли дві лавини на трасу Мукачево - Львів. Дорогу вже розчистили

У Закарпатській області дві лавини зійшли на трасу Мукачево - Львів. Рух було тимчасово перекрито.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби автомобільних доріг Закарпатської області.
Повідомляється, що в Рахівському районі зійшли дві снігові лавини на автодорогу Н-09 Мукачево - Рахів - Івано-Франківськ - Львів (153 км, с. Ділове)
"Рух було тимчасово перекрито. Дорожники розчистили автодорогу... Об'єм однієї лавини приблизно 50 кубічних метрів, іншої - 360. Просимо водіїв бути уважними", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Карпатах оголосили третій рівень небезпеки, рятувальники попередили, що можливі зсуви снігу на дороги.
До цього в кінці січня на трасу Мукачево - Рогатин на Закарпатті зійшли лавини, які загородили частину дороги.