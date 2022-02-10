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На Закарпатті зійшли дві лавини на трасу Мукачево - Львів. Дорогу вже розчистили

Автор: Артем Горовенко

У Закарпатській області дві лавини зійшли на трасу Мукачево - Львів. Рух було тимчасово перекрито.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Служби автомобільних доріг Закарпатської області.

Повідомляється, що в Рахівському районі зійшли дві снігові лавини на автодорогу Н-09 Мукачево - Рахів - Івано-Франківськ - Львів (153 км, с. Ділове)

"Рух було тимчасово перекрито. Дорожники розчистили автодорогу... Об'єм однієї лавини приблизно 50 кубічних метрів, іншої - 360. Просимо водіїв бути уважними", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Карпатах оголосили третій рівень небезпеки, рятувальники попередили, що можливі зсуви снігу на дороги.

До цього в кінці січня на трасу Мукачево - Рогатин на Закарпатті зійшли лавини, які загородили частину дороги.

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Закарпатська область