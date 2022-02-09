Третий уровень опасности. В Карпатах возможны оползни снега на дороги

Синоптики предупреждают о снеголавинной опасности в высокогорье Карпат. Туристам не рекомендуют ходить в горы в эти дни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Госслужбы по чрезвычайным ситуациям .

В высокогорных районах Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской и Львовской областей 8-9 февраля, а также сегодня в горах Черновецкой области будет сохраняться 3 уровень опасности схождения лавин.

Кроме этого, возможны оползни снега на дороги в горных районах Закарпатской области.