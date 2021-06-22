На Закарпатье разбивают скалу, чтобы расширить трассу по программе президента

В рамках президентской программы "Большая стройка" на Закарпатье ремонтируют участок трассы Н-09 "Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов". Ее планируют расширить после разрушения скалы, расположенной неподалеку от села Костылевка.

После ремонта дорога будет соответствовать современным стандартам и ее проезжая часть увеличится с 6,5 м до 8 м.

По словам председателя Закарпатской ОГА Анатолия Полоскова, в настоящее время ремонт приносит значительные неудобства для туристов. Но он заверил, что "результат будет того стоить".

Отметим, что трасса Н-09 "Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов" имеет протяженность 429,5 км и считается трассой государственного значения, соединяет Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области.