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На Закарпатье разбивают скалу, чтобы расширить трассу по программе президента

Автор: РБК-Украина

В рамках президентской программы "Большая стройка" на Закарпатье ремонтируют участок трассы Н-09 "Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов". Ее планируют расширить после разрушения скалы, расположенной неподалеку от села Костылевка.

Об этом сообщает Закарпатская ОГА.

После ремонта дорога будет соответствовать современным стандартам и ее проезжая часть увеличится с 6,5 м до 8 м.

По словам председателя Закарпатской ОГА Анатолия Полоскова, в настоящее время ремонт приносит значительные неудобства для туристов. Но он заверил, что "результат будет того стоить".

Отметим, что трасса Н-09 "Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов" имеет протяженность 429,5 км и считается трассой государственного значения, соединяет Закарпатскую, Ивано-Франковскую и Львовскую области.

Ранее заместитель председателя Офиса президента и координатор "Большого строительства" Кирилл Тимошенко сообщал, что в планах президентской программы на 2021 год - построить и обновить рекордные 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений, в том числе мостов.

Как сообщалось, в рамках программы президента "Большая стройка" уже осенью завершится строительство объездной дороги города Трускавец, которая станет частью автодороги Т-14-02 "Сходница - Песочная".

Также в Донецкой области, между Бахмутом и Светлодарском, открыли движение обновленным путепроводом, который был разрушен во время боевых действий в 2014 году.

Подробнее о строительстве больниц по президентской программе - читайте в статье РБК-Украина.

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