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На Закарпатті розбивають скелю, щоб розширити трасу за програмою президента

Автор: РБК-Україна

В рамках президентської програми "Велике будівництво" на Закарпатті ремонтують ділянку траси Н-09 "Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів". Ії планують розширити після руйнування скелі, що розташована неподалік від села Костилівка.

Про це повідомляє Закарпатська ОДА.

Після ремонту дорога відповідатиме сучасним стандартам та її проїжджа частина збільшиться з 6,5 м до 8 м.

За словами голови Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова, на даний час ремонт завдає неабиякі незручності для туристів. Але він запевнив, що "результат буде того вартий".

Відзначимо, що траса Н-09 "Мукачево – Рахів – Івано-Франківськ – Львів" має протяжність 429,5 км, має статус траси державного значення та з’єднує Закарпатську, Івано-Франківську та Львівську області.

Раніше заступник голови Офісу президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомляв, що у планах президентської програми на 2021 рік - збудувати і оновити рекордні 6500 км доріг та 245 штучних споруд, у тому числі мостів.

Як повідомлялось, у рамках програми президента "Велике будівництво" вже восени завершиться будівництво об’їзної дороги міста Трускавець, яка стане частиною автошляху Т-14-02 "Східниця - Пісочна".

Також у Донецькій області, між Бахмутом та Світлодарськом, відкрили рух оновленим шляхопроводом, який був зруйнований під час бойових дій у 2014 році.

Детальніше про будівництво лікарень за президентською програмою - читайте в статті РБК-Україна.

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