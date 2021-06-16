В 2021 завершится строительство объездной дороги Трускавца по программе президента

В рамках программы президента "Большая стройка" осенью этого года завершится строительство объездной дороги города Трускавец, которая станет частью автодороги Т-14-02 "Сходница-Песочная". Подрядная компания "Автомагистраль-Юг" уже провела несколько типов работ, некоторые из которых направлены на предупреждение образования карстовых провалов на участке.

Об этом говорится на странице "Большой стройки" в Facebook.

Строительство дороги началось в октябре 2020 года на участке от перекрестка между селами Модричи и Сельцо км 21+700 до выезда из Трускавца в направлении города Борислав км 16+100.

Протяженность участка составляет 3,8 км, на части которого ранее из-за карстовых провалов образовались опасные условия для движения автотранспорта.

Подрядчиками было выполнено устройство обоймы из геосинтетических материалов в основе земляного полотна на участках, где есть угроза провалов, снятие растительного слоя грунта, расчистка участка от деревьев и кустарника, строительство четырех водопропускных труб.

Автомагистраль-Юг: масштабируем строительство объездной дороги Трускавца "Автомагистраль-Юг"... Posted by Большое строительство on Tuesday, June 15, 2021

В апреле этого года строительство продолжилось с привлечением 50 работников и 30 единиц техники. В частности, возобновились работы по сооружению земляного полотна.

Кроме этого, дорожники работают над устройством входного и выходного оголовков на прямоугольной водопропускной трубе диаметром отверстия 4х2,5 м, длиной 35,9 м через исток реки Вишница.

Проект предусматривает также строительство дороги с двумя кольцевыми развязками на соединении с автодорогой, устройство двух очистных сооружений для очистки сточных вод с поверхности дороги, переустройство инженерных сетей, устройство переходно-скоростных полос, устройство съездов и примыканий, установка барьерного ограждения, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

Завершить работы планируется осенью этого года.