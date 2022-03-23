В Закарпатье преступники пытались задавить пограничников микроавтобусом (видео)

Сообщается, что мужчин подозревают в организации незаконного перемещения в Венгрию по меньшей мере 15 украинцев.

Также во время задержания мужчины на микроавтобусе "Форд транзит" пытались убежать от пограничников. К тому же водитель направил транспортное средство на военнослужащих Госпогранслужбы, которые успели увернуться.

Отмечается, что остановить беглецов правоохранители применили оружие.

Правоохранители начали досудебное расследование в отношении водителя микроавтобуса по ст. 345 УК "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Также решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Кроме того, пограничники задержали еще одного переправщика лиц за границу. Он тоже пытался убежать своим автомобилем, но правоохранители его остановили.