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На Закарпатті злочинці намагалися задавити прикордонників мікроавтобусом (відео)

На Закарпанні підозрювані намагались втекти під час затримання (скрін з відео)
Автор: Тетяна Самарук

Біля села Велика Паладь Закарпатської області прикордонники затримали чотирьох чоловіків, яких підозрюють у вчинені кримінальних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що чоловіків підозрюють в організації незаконного переміщення в Угорщину щонайменше 15 українців.

Також під час затримання чоловіки на мікроавтобусі "Форд транзит" намагалися втекти від прикордонників. До того ж водій скерував транспортний засіб на військовослужбовців Держприкордонслужби, які встигли ухилитися.

Зазначається, що зупинити втікачів правоохоронці застосували зброю.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування відносно водія мікроавтобуса за ст. 345 ККУ "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Також вирішується питання щодо початку кримінального провадження за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Окрім того, прикордонники затримали ще одного переправника осіб за кордон. Він теж намагався втекти своїм автомобілем, але правоохоронці його зупинили.

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали двох диверсантів, які їхали повз блокпост з відеореєстратором.

Також ми писали, що на Луганщині прикордонники зірвали диверсію ворога.

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Закарпаття