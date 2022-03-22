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В Киеве задержали двух диверсантов: ехали мимо блокпоста с видеорегистратором

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Киев, Вторник 22 марта 2022 22:26
В Киеве задержали двух диверсантов: ехали мимо блокпоста с видеорегистратором В Киеве задержали диверсантов (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве обнаружили двух пособников российских оккупантов. Отмечается, что подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

По его словам, подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов. Отмечается, что никаких документов они при себе не имели и постоянно путались в именах.

"Имели с собой тетрадь с заданиями, оружие и военную защитную экипировку. Также один из изъятых телефонов был подключен к мобильному оператору РФ и там велась активная коммуникация с абонентами страны агрессора", - говорится в сообщении.

Также в автомобиле был включен видеорегистратор, который сейчас запрещено использовать в период военного времени.

Вражеских агентов передали в СБУ, они будут отвечать за преступление против Украины.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области задержали 8 диверсантов.

Также мы писали, что киберполиция задержала группу мошенников, которые наживались на беженцах во время псевдоперевозок.

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