В Киеве задержали двух диверсантов: ехали мимо блокпоста с видеорегистратором

В Киеве обнаружили двух пособников российских оккупантов. Отмечается, что подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на голову Национальной полиции Украины Игоря Клименко.

По его словам, подозрительных мужчин обнаружили на одном из блокпостов. Отмечается, что никаких документов они при себе не имели и постоянно путались в именах.

"Имели с собой тетрадь с заданиями, оружие и военную защитную экипировку. Также один из изъятых телефонов был подключен к мобильному оператору РФ и там велась активная коммуникация с абонентами страны агрессора", - говорится в сообщении.

Также в автомобиле был включен видеорегистратор, который сейчас запрещено использовать в период военного времени.

Вражеских агентов передали в СБУ, они будут отвечать за преступление против Украины.