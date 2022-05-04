UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Закарпатье поврежденная ударом РФ подстанция заработала ночью, - председатель ОВА

Фото: Виктор Микита (Facebook/Віктор Микита)
Автор: Антон Федорцив

Глава Закарпатской областной военной администрации Виктор Микита отчитался о возобновлении работы одной из поврежденных ракетным обстрелом РФ подстанций.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию от главы области в Telegram.

Подстанция на железнодорожном объекте заработали еще в ночное время. Аварийщики сумели оперативно возобновить питание.

"Ночью заработала одна из подстанций 220 кВ на Закарпатье: оборудование, поврежденное в результате вчерашнего ракетного удара, оперативно отремонтировано", – говорится в сообщении.

Накануне вражеская ракета попала в подстанцию рядом с вокзалом в Воловце. В радиусе 500 м от удара выбило окна, а обломки ракеты повредили автомобили.

К слову, во Львове возобновили электроснабжение после вчерашних ракетных ударов РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяЗакарпатская областьЗакарпатская ОГАЭлектроэнергияВойна России против Украины