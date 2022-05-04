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Во Львове восстановили электроснабжение после вчерашних ракетных ударов

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Львов, Среда 04 мая 2022 13:18
Во Львове восстановили электроснабжение после вчерашних ракетных ударов Фото: Во Львове восстановили электроснабжение после вчерашних ракетных ударов (prolviv com)
Автор: Валерия Полищук

Во Львове полностью восстановили электроснабжение после ракетных ударов прошлым вечером. Во вторник три крылатые ракеты попали в три электростанции во Львове, оставив на них серьезные повреждения.

Об этом заявил заместитель мэра города Сергей Кираль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Еще две ракеты, которые достигли западной Украины и Львовской области, были сбиты системой ПВО. Еще одна ракета попала в Закарпатскую область.

"Были также перебои в работе наших насосных станций, которые снабжают город водой. Это интересно, потому что, на самом деле, водоснабжение не было прекращено... и это результат некоторых резервных планов по обеспечению жизнеспособности города, которые у нас были до войны", - сообщил заммэра Львова.

По его словам, дизельные генераторы позволили продолжить подачу воды в городе.

"Мы купили дизельные генераторы, и эти дизельные генераторы вчера помогли продолжить подачу воды не только жителям, но и пожарным, которые пытались потушить пожар", - сказал Кираль.

Напомним, вечером 3 мая российские военные нанесли несколько ракетных ударов по Львову. Мэр города Андрей Садовой прокомментировал российские атаки и рассказал о последствиях.

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