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На Закарпатті пошкоджена ударом РФ підстанція запрацювала вночі, - голова ОВА

Фото: Віктор Микита (Facebook/Віктор Микита)
Автор: Антон Федорців

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита відзвітував про відновлення роботи однієї з ушкоджених ракетним обстрілом РФ підстанцій.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис очільника області в Telegram.

Підстанція на залізничному об'єкті запрацювала ще в нічний час. Аварійники зуміли оперативно відновити живлення.

"Вночі запрацювала одна з підстанцій 220 кВ на Закарпатті: обладнання, пошкоджене в результаті вчорашнього ракетного удару, оперативно відремонтували", – йдеться в повідомленні.

Напередодні ворожа ракета влучила в підстанцію поруч із вокзалом у Воловці. У радіусі 500 м від удару повибивало вікна, а уламки ракети пошкодили автомобілі.

До слова, у Львові відновили електропостачання після вчорашніх ракетних ударів РФ.

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