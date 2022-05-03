Ракетный удар на Закарпатье. Повреждена ж/д подстанция в курортном Воловце

Областное руководство Закарпатья подтвердило удар по инфраструктуре на железнодорожной станции Воловец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Закарпатской ОГА в Facebook.

Вражеская ракета попала в подстанцию рядом с вокзалом в Воловце. На месте происшествия работают спасатели, информацию о пострадавших уточняют.

"На объектах в радиусе 500 м выбиты окна, обломки ракеты повредили автомобили поблизости. Информацию о жертвах уточняют. К ликвидации последствий привлечены соответствующие службы", – говорится в сообщении.

Вечером 3 мая РФ нанесла серию ракетных ударов по населенным пунктам в разных уголках Украины. Среди пострадавших городов, в частности, Львов, Долинская и другие.