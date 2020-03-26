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На Закарпатье подтвердили первый случай COVID-19

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 18:43
На Закарпатье подтвердили первый случай COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

COVID-19 обнаружили у жительницы Мукачево, 1951 года рождения, проживающей в микрорайоне Подгоряны

На Закарпатье подтвердили первый случай коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Так COVID-19 обнаружили у жительницы Мукачево, 1951 года рождения, проживающей в микрорайоне Подгоряны. По предварительным данным, ее муж вернулся с Италии 6 марта.

"Чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз, анализы пациентки направили в Киев. Повторный тест, который провели мукачевцы в лаборатории Минздрава на COVID-19 оказался положительным", - говорится в сообщении.

Также повторный тест на коронавирус провели и в Мукачевской ЦРБ, который подтвердил в женщины COVID-19.

По предварительной информации, женщина заболела в пятницу, 19 марта, но в субботу и воскресенье, 20 и 21 марта, пошла в церковь УПЦ в микрорайоне Подгоряны.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины официально подтвердили состоянию на утро 26 марта 156 случаев коронавируса. При этом 5 человек в Украине умерли от COVID-19, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Как сообщало РБК-Украина, в Винницкой области коронавирус обнаружили у ребенка. Всего в области количество случаев заболевания COVID-19 увеличилось до четырех.

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