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На Закарпатті підтвердили перший випадок COVID-19

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 18:43
На Закарпатті підтвердили перший випадок COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

COVID-19 виявили у жительки Мукачева, 1951 року народження, яка проживає у мікрорайоні Підгоряно

На Закарпатті підтвердили перший випадок коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Так COVID-19 виявили у жительки Мукачева, 1951 року народження, яка проживає у мікрорайоні Підгоряно. За попередніми даними, її чоловік повернувся з Італії 6 березня.

"Щоб підтвердити або спростувати діагноз, аналізи пацієнтки направили до Києва. Повторний тест, який провели мукачівці в лабораторії МОЗ на COVID-19 виявився позитивним", - йдеться у повідомленні.

Також повторний тест на коронавірус провели і в Мукачівській ЦРЛ, який підтвердив у жінки COVID-19.

За попередньою інформацією, жінка захворіла в п'ятницю, 19 березня, але у суботу і неділю, 20 та 21 березня, пішла у церкву УПЦ у мікрорайоні Підгоряни.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров'я України офіційно підтвердили станом на ранок 26 березня 156 випадків коронавірусу. При цьому 5 людей в Україні померли від COVID-19, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Як повідомляло РБК-УКраїна, у Вінницькій області коронавірус виявили у дитини. Всього в області кількість випадків захворювання COVID-19 збільшилася до чотирьох.

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