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"Красная" зона на Буковине и Прикарпатье: какие электрички отменили

Новина українською → Украина, Среда 10 марта 2021 16:45
"Красная" зона на Буковине и Прикарпатье: какие электрички отменили Фото: поезд (пресс-служба УЗ)
Автор: Андрей Василюк

Укрзализныця обнародовала список временно отмененных рейсов пригородных и региональных поездов в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, которые попали в "красную" зону карантина.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Так, с 7 марта в Ивано-Франковской и Черновицкой областях временно приостановлено движение следующих пригородных поездов:

  • № 6418/6417 Ходоров - Ивано-Франковск;
  • № 6425/6426 Стрый - Ивано-Франковск;
  • № 6431/6434 Ивано-Франковск - Коломыя;
  • № 6437/6438 Ивано-Франковск - Коломыя;
  • № 6402/6401 Ивано-Франковск - Ворохта;
  • № 6403/6404 Ивано-Франковск - Рахов;
  • № 6452/6451 Коломыя - Залещики;
  • № 6442/6441 Коломыя - Ворохта;
  • № 6472/6471 Коломыя - Вадул-Сирет

Также приостановлено движение регионального поезда № 702/701 Львов - Черновцы - Львов.

Напомним, по состоянию на сегодня в "красные зоны" входят Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.

Ранее Кабинет министров расширил перечень ограничений в "красной зоне" карантина. В частности, будет запрещена работа общественного транспорта. Под ограничения не попадают перевозки пассажиров легковыми авто в количестве не более 5 человек.

Добавим, к попаданию в "красную" зону карантина приблизились еще почти 10 областей Украины. Пока эти области находятся в "оранжевой" зоне карантина.

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