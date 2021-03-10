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В "красные зоны" могут запустить новые спецрейсы. УЗ назвала условие

Новина українською → Киев, Среда 10 марта 2021 12:25
В "красные зоны" могут запустить новые спецрейсы. УЗ назвала условие Фото: поезд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Укрзализныця" готова увеличить число специальных рейсов в "красные зоны" адаптивного карантина. Поезда могут запустить, если число этих зон будет увеличиваться.

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. члена правления УЗ, директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

"По специальным рейсам. Мы продолжим, конечно, если новые районы будут попадать в "красную зону", уже наработанный механизм - Минздрав и Мининфраструктуры быстро согласовывают, мы сообщаем даты", - отметил Перцовский.

Он также заявил, что в будущем УЗ может увеличивать число спецрейсов, но при этом с ограничением количества доступных мест при покупке билетов - до 50% для безопасной перевозки пассажиров.

Напомним, по состоянию на сегодня в "красные зоны" входят Закарпатская, Черновицкая, Ивано-Франковская и Житомирская области.

Ранее Кабинет министров расширил перечень ограничений в "красной зоне" карантина. В частности, будет запрещена работа общественного транспорта. Под ограничения не попадают перевозки пассажиров легковыми авто в количестве не более 5 человек.

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