На Закарпатье определились с местом строительства нового аэропорта

"Место для нового аэропорта на Закарпатье наконец определено. Условное название аэропорта "Мукачево-3", - отметил Хомяков.

По его словам, сегодня подписали меморандум о сотрудничестве по проектированию и строительству нового аэропорта в Закарпатской области.

"Новый аэропорт будет иметь два курса посадки без захода на территорию соседних государств. Также выбранная локация имеет оптимальные погодные условия. За год фиксируется 13-15 случаев, когда видимость меньше 1 километра, а скорость ветра больше 10 м/с", - подчеркнул он.

Он добавил, название аэропорта определят жители Закарпатья.