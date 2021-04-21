Зеленский надеется, что Словакия поможет возобновить работу аэропорта "Ужгород"

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в скорейшем восстановлении полноценной работы Международного аэропорта "Ужгород". Для этого Словакия должна завершить внутригосударственные процедуры.

Об этом Зеленский сказал в разговоре с премьером Словакии Эдуардом Хегером, сообщает пресс-служба ОП.

"Рассчитываю на вашу личную поддержку в завершении Словакией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения относительно аэропорта "Ужгород" в скором времени. Надеюсь, что уже скоро мы сможем возобновить полноценную работу аэропорта, - сказал Зеленский.

Как известно, взлетная полоса аэропорта заканчивается на границе со Словакией. Чтобы зайти на посадку самолетам приходится пересекать воздушное пространство Словакии.

Для запуска работы аэропорта необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словакией, которое должно определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.