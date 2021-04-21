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Зеленский надеется, что Словакия поможет возобновить работу аэропорта "Ужгород"

Новина українською → Среда 21 апреля 2021 18:30
Зеленский надеется, что Словакия поможет возобновить работу аэропорта "Ужгород" Фото: Словакия должна разрешить полеты из аэропорта "Ужгород" (wikimedia.by/VargaA)
Автор: Инна Собора

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина заинтересована в скорейшем восстановлении полноценной работы Международного аэропорта "Ужгород". Для этого Словакия должна завершить внутригосударственные процедуры.

Об этом Зеленский сказал в разговоре с премьером Словакии Эдуардом Хегером, сообщает пресс-служба ОП.

"Рассчитываю на вашу личную поддержку в завершении Словакией внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу Соглашения относительно аэропорта "Ужгород" в скором времени. Надеюсь, что уже скоро мы сможем возобновить полноценную работу аэропорта, - сказал Зеленский.

Как известно, взлетная полоса аэропорта заканчивается на границе со Словакией. Чтобы зайти на посадку самолетам приходится пересекать воздушное пространство Словакии.

Для запуска работы аэропорта необходимо межправительственное соглашение между Украиной и Словакией, которое должно определить условия использования определенной части воздушного пространства Словакии.

Осенью в МИД Украины сообщали о подписании соглашения, благодаря которому международный аэропорт "Ужгород" сможет восстановить функционирование.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Ужгород" возобновляет регулярные пассажирские авиаперевозки. Первые рейсы запустят уже с 1 июня в Киев.

РБК-Украина писало, что в октябре 2020 года компания WindRose получила разрешение от Госавиаслужбы на выполнение регулярных рейсов из Киева в Ужгород, однако когда они начнут курсировать, было неизвестно.

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