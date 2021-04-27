На Закарпатті визначилися з місцем будівництва нового аеропорту

У Закарпатській області з'явиться новий аеропорт. На сьогодні вже визначилися з місцем його будівництва біля Мукачева.
Про це в Facebook повідомив голова Державного агентства інфраструктурних проектів Кирило Хом'яков.
"Місце для нового аеропорту на Закарпатті нарешті визначено. Умовна назва аеропорту "Мукачево-3", - зазначив Хомяков.
За його словами, сьогодні підписали меморандум про співпрацю з проектування та будівництва нового аеропорту в Закарпатській області.
"Новий аеропорт матиме два курси посадки без заходу на територію сусідніх держав. Також обрана локація має оптимальні погодні умови. За рік фіксується 13-15 випадків, коли видимість менше 1 кілометра, а швидкість вітру більше 10 м/с", - підкреслив він.
Він додав, назву аеропорту визначать жителі Закарпаття.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що вивчається можливість будівництва нового аеропорту в Мукачеві Закарпатської області.
На Закарпатті є Міжнародний аеропорт в Ужгороді, але для його повноцінної роботи потрібне погодження зі Словаччиною, оскільки літаки при заході на посадку заходять у повітряний простір цієї країни.