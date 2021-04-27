На Закарпатті визначилися з місцем будівництва нового аеропорту

"Місце для нового аеропорту на Закарпатті нарешті визначено. Умовна назва аеропорту "Мукачево-3", - зазначив Хомяков.

За його словами, сьогодні підписали меморандум про співпрацю з проектування та будівництва нового аеропорту в Закарпатській області.

"Новий аеропорт матиме два курси посадки без заходу на територію сусідніх держав. Також обрана локація має оптимальні погодні умови. За рік фіксується 13-15 випадків, коли видимість менше 1 кілометра, а швидкість вітру більше 10 м/с", - підкреслив він.

Він додав, назву аеропорту визначать жителі Закарпаття.