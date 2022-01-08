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На Закарпатье нашли тело подростка, упавшего в реку во время наводнения

Автор: Анна Полисученко

На Закарпатье нашли тело подростка, упавшего в реку во время наводнения. Сотрудники полиции Закарпатской области расследуют факт гибели несовершеннолетнего мальчика из Раховского района, пропавшего 5 января во время паводка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

“Сотрудники Раховского районного отдела полиции разыскали недавно пропавшего 13-летнего мальчика. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства гибели подростка”, - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 24-летний мужчина вместе с ребенком возвращался из леса домой на подводе, при пересечении реки стремительный поток воды начал разбивать подводу, в результате чего местные жители оказались в воде. Мужчина доплыл до берега, а мальчик скрылся в воде.

Сначала мужчина пытался самостоятельно разыскать мальчика, но когда поиски не дали результатов, обратился к леснику, который и уведомил о происшествии экстренные службы.

“Полицейские вместе со спасателями и небезразличными гражданами немедленно приступили к поискам ребенка. Сегодня, 7 января, тело мальчика без признаков насильственной смерти обнаружили недалеко от берега реки, в 10 км от места исчезновения”, - проинформировали в полиции.

Правоохранители в рамках уголовного производства устанавливают все обстоятельства смерти подростка.

Ранее мы писали, что на Закарпатье во время наводнения подросток упал в реку. Его ищут.

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Закарпатье