На Закарпатье нашли тело подростка, упавшего в реку во время наводнения

“Сотрудники Раховского районного отдела полиции разыскали недавно пропавшего 13-летнего мальчика. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства гибели подростка”, - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 24-летний мужчина вместе с ребенком возвращался из леса домой на подводе, при пересечении реки стремительный поток воды начал разбивать подводу, в результате чего местные жители оказались в воде. Мужчина доплыл до берега, а мальчик скрылся в воде.

Сначала мужчина пытался самостоятельно разыскать мальчика, но когда поиски не дали результатов, обратился к леснику, который и уведомил о происшествии экстренные службы.

“Полицейские вместе со спасателями и небезразличными гражданами немедленно приступили к поискам ребенка. Сегодня, 7 января, тело мальчика без признаков насильственной смерти обнаружили недалеко от берега реки, в 10 км от места исчезновения”, - проинформировали в полиции.

Правоохранители в рамках уголовного производства устанавливают все обстоятельства смерти подростка.