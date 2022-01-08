RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

На Закарпатті знайшли тіло підлітка, який впав у річку під час повені

Автор: Анна Полисученко

На Закарпатті знайшли тіло підлітка, який впав у річку під час повені. Співробітники поліції Закарпатської області розслідують факт загибелі неповнолітнього хлопчика з Рахівського району, зниклого 5 січня під час паводку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.

"Співробітники Рахівського районного відділу поліції розшукали нещодавно зниклого 13-річного хлопчика. В даний час поліцейські встановлюють всі обставини загибелі підлітка", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 24-річний чоловік разом з дитиною повертався з лісу додому на підводі, при перетині річки стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у воді. Чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді.

Спочатку чоловік намагався самостійно розшукати хлопчика, але коли пошуки не дали результатів, звернувся до лісника, який і повідомив про подію екстрені служби.

"Поліцейські разом з рятувальниками та небайдужими громадянами негайно приступили до пошуків дитини. Сьогодні, 7 січня, тіло хлопчика без ознак насильницької смерті виявили недалеко від берега річки, в 10 км від місця зникнення", - поінформували в поліції.

Правоохоронці в рамках кримінального провадження встановлюють всі обставини смерті підлітка.

Раніше ми писали, що на Закарпатті під час повені підліток впав у річку. Його шукають.

Читайте РБК-Україна в Google News
Закарпаття