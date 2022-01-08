На Закарпатті знайшли тіло підлітка, який впав у річку під час повені

"Співробітники Рахівського районного відділу поліції розшукали нещодавно зниклого 13-річного хлопчика. В даний час поліцейські встановлюють всі обставини загибелі підлітка", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що 24-річний чоловік разом з дитиною повертався з лісу додому на підводі, при перетині річки стрімкий потік води почав розбивати підводу, в результаті чого місцеві жителі опинилися у воді. Чоловік доплив до берега, а хлопчик зник у воді.

Спочатку чоловік намагався самостійно розшукати хлопчика, але коли пошуки не дали результатів, звернувся до лісника, який і повідомив про подію екстрені служби.

"Поліцейські разом з рятувальниками та небайдужими громадянами негайно приступили до пошуків дитини. Сьогодні, 7 січня, тіло хлопчика без ознак насильницької смерті виявили недалеко від берега річки, в 10 км від місця зникнення", - поінформували в поліції.

Правоохоронці в рамках кримінального провадження встановлюють всі обставини смерті підлітка.