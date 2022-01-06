ru ua
Чт, 06 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На Закарпатье во время наводнения подросток упал в реку. Его ищут

Новина українською →
Закарпатская область, Четверг 06 января 2022 20:16
На Закарпатье во время наводнения подросток упал в реку. Его ищут Фото: Закарпатье из-за дождей столкнулось с наводнениями (фото facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Закарпатской области с окончанием дождей стабилизировалась ситуация с наводнениями. Однако во время непогоды в реку Крайняя в Раховском районе упал подросток.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

В воде оказался подросток 2007 года рождения. Его поиски спасатели продолжат завтра, 7 января.

По состоянию на 17:30 сегодня в Закарпатской области подтопленными оставались:

  • 10 жилых домов в Раховском, Тячевском и Береговском районах;
  • 360 домохозяйств;
  • около 400 га сельхозугодий.

Кроме того, в Хусте подтоплены два участка автодороги Н-09 протяженностью около 50 метров. В то же время проезд на дорогах общего пользования обеспечен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Закарпатская область
NEWS
Силовики стреляют по безоружным, много задержанных: какая ситуация в Алматы
Силовики стреляют по безоружным, много задержанных: какая ситуация в Алматы
DAILY
Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Протесты, увольнение Назарбаева и российский десант. Вопросы и ответы о кризисе в Казахстане