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Закарпаття накриє злива, а в горах - загроза сходження лавин

Новость на русском → Закарпатська область, П'ятниця 30 квітня 2021 09:56
Закарпаття накриє злива, а в горах - загроза сходження лавин Фото: погода в Карпатах нестабільна (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики Українського Гідрометцентру попередили про зливу на Закарпатті. Разом з тим, у горах зберігається сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Синоптики зазначили, що сьогодні на Закарпатті значний дощ (1 рівень небезпечності, жовтий).

Крім того, у зв’язку з вiдлигою 30 квiтня у високогiр’ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

Попри дощову погоду в західних областях, в інших регіонах - пожежна небезпека. У Тернопільській, більшості районів Хмельницької, Чернівецької, Житомирської, Сумської, Харківської, Донецької та центральних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру попередили про грозові дощі у більшості областей - на заході та півночі. Втім, температура повітря по всій території Україні підніметься до +17+20, а вночі не буде заморозків.

Закарпаття накриє злива, а в горах - загроза сходження лавин

Нагадаємо, погода в Україні на Великдень буде тепла, але в неділю синоптики прогнозують грози в багатьох областях країни.

Зазначимо, в УкрГідрометцентрі розповіли, якою буде погода в Україні на Великдень.

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