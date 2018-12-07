На Закарпатті чоловік в'їхав у натовп людей, є загибла та поранені

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Внаслідок удару загинула 34-річна сестра водія

У Закарпатській області у м. Виноградів чоловік керуючи автомобілем Mitsubishi Lancer умисне в'їхав у натовп людей, внаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Головного управління Національної поліції у Закарпатській області.

Як зазначається, 35-річний чоловік, рухаючись на вул. Космонавтів, на ґрунті неприязних відносин умисно здійснив наїзд автомобілем на свою 34-річну рідну сестру, поряд з нею перебувало ще четверо осіб - співмешканець потерпілої та сусіди, усі вони отримали тілесні ушкодження, сестра водія від отриманих травм померла у лікарні.

Наразі за фактом умисного вбивства (частина 1 статті 115) та порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження (частина 1 статті 286) Кримінального кодексу України, правоохоронці проводять розслідування.

Повідомляється, що суд арештував водія з можливістю внесення застави. Після внесення визначеної судом суми чоловіка відпустили з-під варти.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 6 грудня, у Солом'янському районі Києва відбулася перестрілка біля супермаркету на вул. Сурікова. Невідомі обстріляли автомобіль, викрали з нього сумку з грішми та втекли.

Також повідомлялося, що в Київській області обстріляли автомобіль мера Березані Володимира Тимченка, поліція розшукує зловмисників.