На Закарпатье масштабный пожар в жилом комплексе

В селе Теребля Закарпатской области произошел масштабный пожар в жилом комплексе "Солотвинский". Огнем охвачены два многоквартирных жилых дома этого комплекса.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - рассказали спасатели.

Ориентировочная площадь возгорания, по данным ГСЧС, составляет 1200 квадратных метров. На месте работают 6 единиц техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково.

Как рассказало местное СМИ, горят новостройки комплекса, которые построили для переселенцев из населенного пункта Солотвино.

Напомним, сегодня днем в Киеве загорелся бар "Бездельники" в Голосеевском районе. В результате пожара никто не пострадал.

Кроме того, недавно в Киеве горело общежитие Киевского национального университета строительства и архитектуры. Пожар начался с комнаты на третьем этаже.

Также РБК-Украина писало о пожаре на территории столичной Александровской больнице.