Пожар в баре "Бездельники" в Киеве ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на улице Саксаганского, 38 в Голосеевском районе Киева. Пожар вспыхнул на крыше двухэтажного здания.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям .

По этому адресу находится бар "Бездельники".

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали из здания 10 человек. Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров. Около 16:00 пожар ликвидировали.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС.

К тушению пожара были привлечены 14 единиц техники и 54 сотрудника пожарной службы.

Фото: ликвидация пожара в баре "Бездельники" (dsns.gov.ua)