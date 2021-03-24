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Пожар в баре "Бездельники" в Киеве ликвидировали

Новина українською → Киев, Среда 24 марта 2021 16:27
Пожар в баре "Бездельники" в Киеве ликвидировали Фото: ликвидация пожара в баре "Бездельники" (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спасатели ликвидировали пожар в ресторане на улице Саксаганского, 38 в Голосеевском районе Киева. Пожар вспыхнул на крыше двухэтажного здания.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По этому адресу находится бар "Бездельники".

Во время тушения пожара спасатели эвакуировали из здания 10 человек. Огонь охватил площадь около 300 квадратных метров. Около 16:00 пожар ликвидировали.

"По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - рассказали в ГСЧС.

К тушению пожара были привлечены 14 единиц техники и 54 сотрудника пожарной службы.

Фото: ликвидация пожара в баре "Бездельники" (dsns.gov.ua)

Напомним, сегодня днем в Киеве произошло возгорание в баре "Бездельники". Пожар произошел на крыше здания, но существовала угроза распространения пламени на второй этаж.

Из-за пожара в баре "Бездельники" движение по улице Саксаганского было затруднено. Был перекрыт участок дороги между улицами Антоновича и Владимирской.

Добавим, на прошлой неделе в Киеве горело общежитие Киевского национального университета строительства и архитектуры. Возгорание произошло в одной из комнат на третьем этаже.

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Новости Украины Происшествия Киев пожар ГСЧС ресторан Голосеевский район
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