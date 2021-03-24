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На Закарпатье масштабный пожар в жилом комплексе

Новина українською → Теребля, Среда 24 марта 2021 16:51
На Закарпатье масштабный пожар в жилом комплексе Фото: пожар на Закарпатье (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В селе Теребля Закарпатской области произошел масштабный пожар в жилом комплексе "Солотвинский". Огнем охвачены два многоквартирных жилых дома этого комплекса.

Об этом сообщили Госслужба по чрезвычайным ситуациям и местное агентство mukachevo.net.

Как рассказало местное СМИ, горят новостройки комплекса, которые построили для переселенцев из населенного пункта Солотвино.

Posted by Богдан Каплар on Wednesday, March 24, 2021

Ориентировочная площадь возгорания, по данным ГСЧС, составляет 1200 квадратных метров. На месте работают 6 единиц техники и более 30 спасателей из пожарно-спасательных подразделений городов Тячев, Виноградов, Хуст и пгт Вышково.

"По предварительной информации, пострадавших нет", - рассказали спасатели.

Причины возникновения пожара пока неизвестны.

Фото: пожар в ЖК "Солотвинский" (dsns.gov.ua)

Напомним, сегодня днем в Киеве загорелся бар "Бездельники" в Голосеевском районе. В результате пожара никто не пострадал.

Кроме того, недавно в Киеве горело общежитие Киевского национального университета строительства и архитектуры. Пожар начался с комнаты на третьем этаже.

Также РБК-Украина писало о пожаре на территории столичной Александровской больнице.

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