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На Закарпатті масштабна пожежа в житловому комплексі

Новость на русском → Теребля, Середа 24 березня 2021 16:51
На Закарпатті масштабна пожежа в житловому комплексі Фото: пожежа на Закарпатті (dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У селі Теребля Закарпатської області сталася масштабна пожежа в житловому комплексі "Солотвинський". Вогнем охоплено два багатоквартирні житлові будинки цього комплексу.

Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій та місцеве агентство mukachevo.net.

Як розповіло місцеве ЗМІ, горять новобудови комплексу, які збудували для переселенців з населеного пункту Солотвино.

Posted by Богдан Каплар on Wednesday, March 24, 2021

Орієнтовна площа займання, за даними ДСНС, становить 1200 квадратних метрів. На місці працюють 6 одиниць техніки та понад 30 рятувальників із пожежно-рятувальних підрозділів міст Тячів, Виноградів, Хуст і смт Вишково.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає", - розповіли рятувальники.

Причини виникнення пожежі поки що невідомі.

Фото: пожежа в ЖК "Солотвинський"(dsns.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві загорівся бар "Бєздєльніки" в Голосіївському районі. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Крім того, нещодавно в Києві горів гуртожиток Київського національного університету будівництва та архітектури. Пожежа розпочалася з кімнати на третьому поверсі.

Також РБК-Україна писало про пожежу на території столичної Олександрівської лікарні.

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