На Закарпатті масштабна пожежа в житловому комплексі

У селі Теребля Закарпатської області сталася масштабна пожежа в житловому комплексі "Солотвинський". Вогнем охоплено два багатоквартирні житлові будинки цього комплексу.

Причини виникнення пожежі поки що невідомі.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає", - розповіли рятувальники.

Орієнтовна площа займання, за даними ДСНС, становить 1200 квадратних метрів. На місці працюють 6 одиниць техніки та понад 30 рятувальників із пожежно-рятувальних підрозділів міст Тячів, Виноградів, Хуст і смт Вишково.

Як розповіло місцеве ЗМІ, горять новобудови комплексу, які збудували для переселенців з населеного пункту Солотвино.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві загорівся бар "Бєздєльніки" в Голосіївському районі. В результаті пожежі ніхто не постраждав.

Крім того, нещодавно в Києві горів гуртожиток Київського національного університету будівництва та архітектури. Пожежа розпочалася з кімнати на третьому поверсі.

Також РБК-Україна писало про пожежу на території столичної Олександрівської лікарні.