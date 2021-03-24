На Закарпатті масштабна пожежа в житловому комплексі
У селі Теребля Закарпатської області сталася масштабна пожежа в житловому комплексі "Солотвинський". Вогнем охоплено два багатоквартирні житлові будинки цього комплексу.
Про це повідомили Держслужба з надзвичайних ситуацій та місцеве агентство mukachevo.net.
Як розповіло місцеве ЗМІ, горять новобудови комплексу, які збудували для переселенців з населеного пункту Солотвино.
Posted by Богдан Каплар on Wednesday, March 24, 2021
Орієнтовна площа займання, за даними ДСНС, становить 1200 квадратних метрів. На місці працюють 6 одиниць техніки та понад 30 рятувальників із пожежно-рятувальних підрозділів міст Тячів, Виноградів, Хуст і смт Вишково.
"За попередньою інформацією, постраждалих немає", - розповіли рятувальники.
Причини виникнення пожежі поки що невідомі.
Фото: пожежа в ЖК "Солотвинський"(dsns.gov.ua)
Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві загорівся бар "Бєздєльніки" в Голосіївському районі. В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Крім того, нещодавно в Києві горів гуртожиток Київського національного університету будівництва та архітектури. Пожежа розпочалася з кімнати на третьому поверсі.
Також РБК-Україна писало про пожежу на території столичної Олександрівської лікарні.