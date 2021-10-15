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На Закарпатье машина врезалась в эвакуатор и загорелась, четверо погибших

Автор: Артем Горовенко

В Закарпатской области автомобиль врезался в припаркованный эвакуатор, после чего загорелся. В результате аварии погиби четыре человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что авария произошла рано утром на трассе в селе Большие Лучки Мукачевского района. Водитель автомобиля Renault Logan допустил столкновение с припаркованным эвакуатором "ГАЗель", после чего легковушка загорелась.

"В результате ДТП погибли 4 человека (водитель и 3 пассажира легкового автомобиля), и травмирован 1 человек (водитель эвакуатора) которого в состоянии средней степени тяжести госпитализировали в больницу", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик, в результате аварии пострадали пять человек.

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ДТПЗакарпатская область