ru ua
Чт, 14 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Польше автобус с украинцами врезался в грузовик: есть пострадавшие

Новина українською →
Варшава, Четверг 14 октября 2021 18:05
В Польше автобус с украинцами врезался в грузовик: есть пострадавшие Фото: в Польше автобус с украинцами столкнулся с грузовиком (nto.pl)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик. В результате аварии пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NTO.pl.

По данным издания, ДТП произошло недалеко от города Немодлин на юго-западе Польши. Автобус с украинцами около 06:15 по местному времени на автостраде А4 врезался в кузов грузовика. Обе машины двигались в одном направлении.

Всего в автобусе находились восемь человек - все граждане Украины. В результате удара пострадали пять человек. Их госпитализировали. О состоянии их здоровья не сообщается.

После столкновения автомобили съехали на аварийную полосу. Правая полоса автострады А4 в сторону Вроцлава закрыта на месте ДТП. Движение происходит только по левому ряду.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Польша
NEWS
У Зеленского допускают поступление двух траншей МВФ до конца года
У Зеленского допускают поступление двух траншей МВФ до конца года
DAILY
Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Красные линии. Что происходит в китайской экономике и почему это важно Украине