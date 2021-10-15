На Закарпатті машина врізалася в евакуатор і загорілася, четверо загиблих

У Закарпатській області автомобіль врізався в припаркований евакуатор, після чого загорівся. В результаті аварії загинули чотири особи.

Повідомляється, що аварія сталася рано вранці на трасі в селі Великі Лучки Мукачівського району. Водій автомобіля Renault Logan допустив зіткнення з припаркованим евакуатором "ГАЗель", після чого легковик загорівся.

"В результаті ДТП загинули 4 особи (водій і 3 пасажири легкового автомобіля), і травмована 1 особа (водій евакуатора) якого в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізували в лікарню", - йдеться в повідомленні.