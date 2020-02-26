На Закарпатье на границе группу туристов отправили на обследование из-за коронавируса

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Обследование не выявило вируса у туристов, они будут отпущены домой

На пункте пропуска "Тиса" на границе Украины в Закарпатской области группу туристов в составе 25 человек отправили на обследование в связи с подозрением на коронавирус. Об этом во время брифинга заявила заведующая отделом Закарпатского областного лабораторного центра Минздрава Украины Виктория Тимчик, передает корреспондент РБК-Украина.

По ее словам, 25 февраля около 19:00 на пункте пропуска у одного из пассажиров, который был в составе группы, выявили повышенную температуру. До этого туристы около недели пребывали в Европе, посещая карнавалы во Франции и на севере Италии.

"Вчера около 19 часов на наземном пункте пересечения границы Чоп был обнаружен человек с повышенной температурой. Он путешествовал в составе туристической группы составом в 25 человек вместе с водителем. На КПП прибыла бригада экстренного реагирования. В связи с тем, что данные лица находились в Европе около недели - они посещали места скопления людей, карнавалы во Франции, северных городах Италии, было принято решение о временной изоляции", - сообщила Тимчик.

Она отметила, что туристов отправили на обследование в больницу. Согласно результатам, полученным после обследования - никаких признаков вирусной инфекции у них не было обнаружено.

"На сегодняшний день температуры ни у кого нет. Коронавируса никакого нет, они будут отпущены с дальнейшими инструкциями. В течение 2-х часов будет организовано их отъезд", - добавил руководитель областной клинической инфекционной больницы Михаил Поляк.

Брифінг про скоординовану роботу різних служб області щодо зменшення ризиків поширення коронавірусу. Опубліковано Закарпатська обласна державна адміністрація Середа, 26 лютого 2020 р.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел ввело обязательную проверку температуры прибывших граждан на всех пограничных постах из-за угрозы распространения коронавируса.