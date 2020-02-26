На Закарпатті на кордоні групу туристів відправили на обстеження через коронавірус

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Обстеження не виявило вірусу у туристів, вони будуть відпущені додому

На пункті пропуску "Тиса" на кордоні України в Закарпатській області групу туристів у складі 25 чоловік відправили на обстеження в зв'язку з підозрою на коронавірус. Про це під час брифінгу заявила завідувачка відділом Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України Вікторія Тимчик, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, 25 лютого близько 19:00 на пункті пропуску в одного з пасажирів, який був у складі групи, виявили підвищену температуру. До цього туристи близько тижня перебували в Європі, відвідуючи карнавали у Франції і на півночі Італії.

"Вчора близько 19 години на наземному пункті перетину кордону Чоп була виявлена особа з підвищеною температурою. Людина подорожувала у складі туристичної групи у складі 25 осіб разом з водієм. На КПП прибула бригада екстреного реагування. У зв'язку з тим, що ці особи перебували в Європі близько тижня - вони відвідували місця скупчення людей, карнавали у Франції, північних містах Італії, було прийнято рішення про тимчасової ізоляції", - повідомила Тимчик.

Вона зазначила, що туристів відправили на обстеження в лікарню. Згідно з результатами, отриманими після обстеження - ніяких ознак вірусної інфекції у них не було виявлено.

"На сьогоднішній день температури ні в кого немає. Коронавіруса ніякого немає, вони будуть відпущені з подальшими інструкціями. Протягом 2-х годин буде організовано їх від'їзд", - додав керівник обласної клінічної інфекційної лікарні Михайло Поляк.

Брифінг про скоординовану роботу різних служб області щодо зменшення ризиків поширення коронавірусу. Опубліковано Закарпатська обласна державна адміністрація Середа, 26 лютого 2020 р.

Раніше РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ ввело обов'язкову перевірку температури прибулих громадян на всіх прикордонних постах через загрозу поширення коронавіруса.