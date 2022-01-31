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На Закарпатті на дорогу зійшли дві лавини

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Закарпаття, Понеділок 31 січня 2022 09:24
На Закарпатті на дорогу зійшли дві лавини Фото: рятувальна операція МНС взимку в Карпатах (t.me dsns_telegram)
Автор: Ольга Белей

Вночі, 31 січня, на трасу Мукачево-Рогатин на Закарпатті зійшли лавини, які загородили частину дороги. Сніг вже прибрали снігоприбиральні машини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

"Вночі 31 січня в Закарпатській області на трасі Мукачево-Рогатин поблизу Рахова і с.Ділове сталося сходження двох незначних локальних снігових лавин на частину проїжджої дороги (40 і 60 м3)", - йдеться в повідомленні.

За даними рятувальної служби, обійшлося без негативних наслідків, а сніг оперативно прибрали з дороги.

На ранок понеділка, за інформацією Укравтодору, проїзд на дорогах загального користування забезпечений у всіх регіонах, у тому числі на гірських перевалах.

Нагадаємо, в неділю, 30 січня, на гірськолижному курорті в Славському (Львівська область) сталася зупинка підйомника на якому знаходилися туристи. Рятувальники зняли сімох людей, серед них одна дитина.

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