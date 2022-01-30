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Во Львовской области остановился подъемник с туристами: сняли 7 человек, среди них ребенок

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Славское, Воскресенье 30 января 2022 13:56
Во Львовской области остановился подъемник с туристами: сняли 7 человек, среди них ребенок Фото: во Львовской области остановился подъемник с туристами (dsns.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

На горнолыжном курорте в Славском (Львовская область) произошла остановка подъемника на котором находились туристы. Спасатели сняли семерых человек, среди них один ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"30 января около 12:00 в пгт Славское, Стрыйского района на горе Тростян произошла остановка однокресельного подъемника. Спасатели с помощью альпинистского снаряжения в 12:45 сняли 7 туристов с подъемника (из них 1 ребенок)", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, никто из людей в результате инцидента не пострадал.

К проведению спасательных работ привлекалось 15 человек и 2 единицы техники ГСЧС.

Фото: во Львовской области остановился подъемник с туристами (dsns.gov.ua)

Напомним, недавно, в Закарпатской области сошла лавина, которая накрыла туристов.

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Львовская область ГСЧС
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