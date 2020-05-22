Киевская область не будет ослаблять карантин

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В области проблемы с одним из факторов

Киевская область пока не будет ослаблять карантин. Один из факторов (количество случаев заражения коронавирусом на 100 тыс. населения) превышает допустимую норму.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

В ОГА отметили, что решение о карантинных мерах принимают с учетом оценки эпидемической ситуации в регионе одновременно трех признаков: инцидентность (общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тыс. населения), загруженность коек в учреждениях здравоохранения (менее 50 %), среднее количество ПЦР-тестирования (более 12 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней). С первым показателем в области проблемы.

Одновременно сообщается, что Киевская облгосадминистрация мониторит противоэпидемическую ситуацию ежедневно.

Напомним, исполняющий обязанности директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин рассказал, что только 13 областей страны сейчас готовы к переходу к следующему этапу ослабления карантина.

Добавим, Кабинет министров ввел адаптивный карантин до 22 июня. Адаптивный карантин предполагает, что ослаблять ограничения будут по-разному в каждой из областей в зависимости от ситуации с коронавирусом.

Автор: Анастасия Рокитна