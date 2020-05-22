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В Украине начался второй этап ослабления карантина: что работает уже сейчас

Новости » Коронавирус     22.05.2020 - 09:23
В Украине начался второй этап ослабления карантина: что работает уже сейчас
Фото: летняя площадка ресторана открытая после ослабления карантина (РБК-Украина)

С сегодняшнего дня запускают городской и пригородный транспорт

В Украине с 22 мая начался новый этап ослабления карантина, который включает запуск общественного транспорта, а с 25 мая - открытие метро и детсадов.

Что работает уже сейчас в материале РБК-Украина.

Что разрешено с 22 мая

  • проведение спортивных мероприятий до 50 человек без зрителей;
  • проведение религиозных мероприятий - не более одного человека на 10 м.кв;
  • городской, пригородный и внутриобластной транспорт;
  • работа отелей, но не хостелов. Рестораны и бассейны в них не заработают.

Кроме того, с 25 мая заработают метро и детсады.

Что остается обязательным

  • регулярная дезинфекция;
  • соблюдение социальной дистанции;
  • маски;
  • наличие документов, удостоверяющих личность.

Общественный транспорт

Городской и пригородный транспорт запускают с 22 мая. Однако, с межобластным пока не спешат. Было принято решение уже с пятницы запустят общественный транспорт там, где за последнюю неделю на 100 тысяч населения приходится в среднем менее 12 новых случаев заболевания COVID-19.

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины транспорткарантин
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