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На Закарпатье банда продавала по 500 поддельных COVID-документов в день

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители разоблачили в Закарпатской области банду, которая занималась изготовлением и продажей поддельных COVID-документов. В день мошенники реализовывали около 500 фальшивок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Выйти на мошенников удалось благодаря выявленному у жителя Закарпатской области поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса. Мужчина предъявил его на пункте пропуска на границе. Против него возбудили уголовное дело за использование фальшивого документа.

В ходе следствия было установлено, что к поддельному сертификату причастна группа лиц в Ужгороде. Они организовали в городе сеть офисов, через которые продавали фальшивые документы.

Оперативники выяснили, что кроме поддельных сертификатов и ПЦР-тестов мошенники продавали фальшивые водительские права, свидетельства о регистрации транспортных средств, паспорта (ID-карты) Украины и стран Европейского союза. По данным полиции, только COVID-документов злоумышленники в день продавали не менее 500 штук.

В ходе обысков была изъята дорогостоящая компьютерная техника, бланки различных документов и готовые к продаже фальшивки.

Фото: продажу фальшивых COVID-документов разоблачила полиция на Закарпатье (npu.gov.ua)

Напомним, с 19 по 22 декабря в аэропорту "Борисполь" 30 человек предъявили поддельные сертификаты о вакцинации.

Отметим, с начала 2021 года СБУ разоблачила более 100 группировок по изготовлению поддельных COVID-сертификатов и справок о негативном результате ПЦР-тестов.

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