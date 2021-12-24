На Закарпатті банда продавала по 500 підроблених документів на день

Вийти на шахраїв вдалося завдяки виявленому у жителя Закарпатської області підробленого сертифіката про вакцинацію від коронавірусу. Чоловік пред'явив його на пункті пропуску на кордоні. Проти нього порушили кримінальну справу за використання фальшивого документа.

В ході слідства було встановлено, що до підробного сертифіката причетна група осіб в Ужгороді. Вони організували в місті мережу офісів, через які продавали фальшиві документи.

Оперативники з'ясували, що окрім підроблених сертифікатів та ПЛР-тестів шахраї продавали фальшиві водійські права, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, паспорти (ID-карти) України та країн Європейського Союзу. За даними поліції, тільки COVID-документів зловмисники в день продавали не менше 500 штук.

В ході обшуків була вилучена дорога комп'ютерна техніка, бланки різних документів і готові до продажу фальшивки.

Фото: Продаж фальшивих документів викрила поліція на Закарпатті (npu.gov.ua)