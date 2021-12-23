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В аэропорту "Борисполь" обнаружили 30 поддельных COVID-сертификатов

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Украина, Четверг 23 декабря 2021 13:29
В аэропорту "Борисполь" обнаружили 30 поддельных COVID-сертификатов Фото: в Борисполе обнаружили поддельные COVID-сертификатов у пассажиров (Юля Червинская, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В период с 19 по 22 декабря на территории аэропорта 30 человек предъявили сертификаты о вакцинации с признаками подделки. Полиция будет проверять каждый факт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Правоохранители после обнаружения поддельных COVID-документов открыли уголовные производства по ст. 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов.

Фигурантам может грозить наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 2 лет.

По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, с начала года СБУ разоблачила более 100 группировок по изготовлению поддельных COVID-сертификатов и справок о негативном результате ПЦР-тестов. Более 40 организаторам преступных схем сообщено о подозрении.

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