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На Закарпатті автомобіль збив пішоходів і перекинувся, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 12:25
На Закарпатті автомобіль збив пішоходів і перекинувся, є постраждалі
Фото: ДТП у Закарпатській області (zk.npu.gov.ua)

В результаті аварії постраждали три людини, серед яких дитина

На Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій автомобіль скоїв наїзд на двох пішоходом, після чого перекинувся, троє людей постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції в Закарпатській області.

Повідомляється, що ДТП сталося 27 жовтня в селі Мирча Великоберезнянського району.

"Попередньо встановлено, що водій ВАЗ 2110" не впорався з керуванням та скоїв наїзд на двох пішоходів, 73-річного чоловіка та 10-річну дівчинку, жителів с. Мірча. Після удару машина з'їхала з дороги і її перекинуло на дах. Серед пасажирів "Жигулі" отримала забої 28-річна дружина водія", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює причетність автомобіля "Hyundai" під керуванням 43-річного іноземця до створення аварійної ситуації на дорозі, що призвело до ДТП.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Львівській області автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся. В результаті ДТП постраждали чотири людини.

Також РБК-Україна писало, що у Харківській області сталося ДТП за участю автомобіля і вантажівки. В результаті зіткнення загинула пасажирка легковика.

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