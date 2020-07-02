ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Заканчиваются места: больницы Ивано-Франковска не принимают больных COVID-19

Новости » Коронавирус     02.07.2020 - 17:12
Заканчиваются места: больницы Ивано-Франковска не принимают больных COVID-19
Фото: Руслан Марцинкив (facebook.com ruslan.martsinkiv)

Больных будут размещать в областных медицинских учреждениях

В Ивано-Франковске ухудшилась эпидемическая ситуация с коронавирусом. Из-за роста заболеваемости городские больницы вынуждены отправлять таких пациентов в областные медучреждения.

Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив в Facebook.

По его словам, сейчас в городских стационарах находится 281 человек - 186 человек в центральной городской клинической больнице и 95 человек в городской клинической больнице №1.

"89% мест уже занято в центральной городской клинической больнице, 79% в нашей городской клинической больнице №1. Поэтому было принято решение, что на этой неделе пациенты в первую очередь будут находиться в областной инфекционной больнице и областном легочном диспансере", - сообщил Марцинкив.

По информации Министерства здравоохранения, загруженность коек в областных больницах региона составляет около 20% при норме меньше 50.

Напомним, за последние сутки в Ивано-Франковской области зарегистрировали 51 случай коронавируса. Общее количество больных в регионе приближается к 2,5 тысячам.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины Ивано-Франковск
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь