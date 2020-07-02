Одесская область готова к ослаблению карантина, - Минздрав

В 11 регионах эпидситуация не соответствует определенным критериям
По данным Министерства здравоохранения по состоянию на 2 июля, Одесская область готова к ослаблению карантина. Однако в Киеве и еще в 10 областях эпидситуация не соответствует определенным критериям.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Как сообщается, к ослаблению карантина не готовы:
Как отмечается, возможность перейти на следующий этап ослабления карантинных ограничений будет происходить при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.
В частности, это соответствие данным среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тысяч населения. А также соответствие загруженности коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью.
Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.ua)
Напомним, в Черновцах приняли решение об ослаблении ограничений в работе общественного транспорта.
Также сообщалось, что со вчерашнего дня Киев усилил карантин, ограничив работу ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.
Кроме того, с сегодняшнего дня в Украине разрешено работу кинотеатров.
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Автор: Андрей Козловский