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Одесская область готова к ослаблению карантина, - Минздрав

Новости » Общество     02.07.2020 - 12:20
Одесская область готова к ослаблению карантина, - Минздрав
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В 11 регионах эпидситуация не соответствует определенным критериям

По данным Министерства здравоохранения по состоянию на 2 июля, Одесская область готова к ослаблению карантина. Однако в Киеве и еще в 10 областях эпидситуация не соответствует определенным критериям.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, к ослаблению карантина не готовы:

  • Киев
  • Волынская область
  • Донецкая область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франківськівська область
  • Львовская область
  • Ровенская область
  • Харьковская область
  • Хмельницкая область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

Как отмечается, возможность перейти на следующий этап ослабления карантинных ограничений будет происходить при условии соответствия эпидситуации в области определенным критериям.

В частности, это соответствие данным среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тысяч населения. А также соответствие загруженности коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью.

Одесская область готова к ослаблению карантина, - Минздрав

Фото: эпидемическая ситуация в областях Украины (moz.gov.ua)

Напомним, в Черновцах приняли решение об ослаблении ограничений в работе общественного транспорта.

Также сообщалось, что со вчерашнего дня Киев усилил карантин, ограничив работу ресторанов, кинотеатров и проведения массовых мероприятий.

Кроме того, с сегодняшнего дня в Украине разрешено работу кинотеатров.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины карантинобласти
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