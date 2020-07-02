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В Украине почти 900 новых случаев коронавируса

Новости » Коронавирус     02.07.2020 - 08:53
В Украине почти 900 новых случаев коронавируса
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Число зараженных коронавирусом в Украине составляет около 46 тысяч

По состоянию на 2 июля в Украине выявили резкое увеличение числа случаев коронавируса - за прошедшие сутки заразились еще 889 человек. Больше всего новых случаев зафиксировали во Львовской области, Киеве, Ровенской, Закарпатской, Волынской, Донецкой областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Всего в Украине уже 45 887 зараженных, из них 1 185 умерли и более 20 тысяч выздоровели. В частности, за минувшие сутки скончались 12 человек и 505 человек выздоровели.

В Украине почти 900 новых случаев коронавируса

Кроме того, мэр Киева Виталий Кличко написал на своем Telegram-канале, что за минувшие сутки заразились еще 104 киевлянина и трое умерли. Всего из-за вируса умерли 111 жителей столицы.

На сегодня в столице уже 5242 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

В Украине почти 900 новых случаев коронавирусаОтметим, последние дни в Украине фиксируют уменьшение числа новых случаев коронавируса почти вдвое по сравнению с прошлой неделей. Вчера было меньше 700 зараженных в сутки. Хотя неделю назад был антирекорд - более 1000 новых заражений.

Напомним, Кабмин предлагает наказывать штрафами за отсутствие масок в общественных местах.

Ранее Минздрав прогнозировал вспышку коронавируса после выходных в Одессе, где не выполняли рекомендации Минздрава.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Коронавирус
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