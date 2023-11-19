Захворювання брудних рук. МОЗ пояснило, як вберегтись від гепатиту А

"Нагадуємо базові речі про гепатит А. Гепатит A - захворювання брудних рук", - наголосили в міністерстві.

За словами лікарів, симптоми гепатиту А можуть включати жовтяницю, головний біль, слабкість, діарею та нудоту.. При появах перших симптомів рекомендуємо звернутись до лікаря за консультацією.

"Це вірусне захворювання, яке вражає печінку і може мати як легкий, так і важкий перебіг. Передається через брудні руки, а також вживання забруднених харчів або води", - пояснили в МОЗ.

Лікарі зібрали головні правила, які допоможуть вберегтись від захворювання. Зокрема:

Мийте руки водою з милом щонайменше протягом 20 секунд.

Завжди мийте руки перед приготуванням чи споживанням їжі та після вбиральні.

Мийте овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати.

Якщо не впевнені, що вода з-під крана або з криниці безпечна, - використовуйте для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип’ячену воду.

Дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води у вашому регіоні.

Гепатит А в Україні

Наразі в Україні зафіксували випадки захворювання гепатитом А в шести областях. Зокрема, Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Закарпатській.

Більш детально про причини спалаху вірусу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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