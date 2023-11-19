UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захворювання брудних рук. МОЗ пояснило, як вберегтись від гепатиту А

Фото: лікарі пояснили, як вбеергтись від гепатиту А (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Випадки захворювання гепатитом A в Україні вже зафіксовано у шести областях. У зв'язку з цим українцям нагадали про основні правила, які допоможуть вберегтись від хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я України.

"Нагадуємо базові речі про гепатит А. Гепатит A - захворювання брудних рук", - наголосили в міністерстві.

За словами лікарів, симптоми гепатиту А можуть включати жовтяницю, головний біль, слабкість, діарею та нудоту.. При появах перших симптомів рекомендуємо звернутись до лікаря за консультацією.

"Це вірусне захворювання, яке вражає печінку і може мати як легкий, так і важкий перебіг. Передається через брудні руки, а також вживання забруднених харчів або води", - пояснили в МОЗ.

Лікарі зібрали головні правила, які допоможуть вберегтись від захворювання. Зокрема:

  • Мийте руки водою з милом щонайменше протягом 20 секунд. 

  • Завжди мийте руки перед приготуванням чи споживанням їжі та після вбиральні. 

  • Мийте овочі та фрукти чистою водою перед тим, як їх споживати. 

  • Якщо не впевнені, що вода з-під крана або з криниці безпечна, - використовуйте для пиття, приготування їжі та миття овочів і фруктів лише бутильовану або кип’ячену воду. 

  • Дотримуйтесь рекомендацій з офіційних джерел щодо безпеки води у вашому регіоні.

Гепатит А в Україні

Наразі в Україні зафіксували випадки захворювання гепатитом А в шести областях. Зокрема, Тернопільській, Волинській, Вінницькій, Івано-Франківській, Дніпропетровській та Закарпатській.

Більш детально про причини спалаху вірусу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гепатит Алікарілікарні